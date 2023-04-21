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Кения
Coastal Kenya
Земельные участки в Coastal Kenya, Кения
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4 объекта найдено
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Земельные участки
Gombato, Кения
9 290 м²
€ 51,500
0.25 Acre land for sale in Galu Kinondo - second row This piece of land for sale in Galu …
Земельные участки
Gombato, Кения
8 090 м²
€ 23,500
2 Acres Land for sale in Ramisi Kinondo Scheme, 8.3 miles South of Ukunda Airstrip This p…
Земельные участки
Kinondo, Кения
18 581 м²
€ 21,850
0.5 Acre Residential Land for sale in Diani 4th row The residential property for sale in …
Земельные участки
Kikambala, Кения
465 м²
€ 14,500
0,125 га земли для продажи в Кикамбале рядом с отелем North Coast во втором ряду пляжа. Эти …
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