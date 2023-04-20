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Земельные участки в Верона, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 7 спален в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Земельные участки 7 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
14 Количество комнат 531 м²
€ 5,200,000
In the area of Valpolicella Classico, Refined Farmhouse recently renovated with swimming poo…
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