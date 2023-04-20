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Земельные участки в Венето, Италия

2 объекта найдено
Земельные участки 7 спален в Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
Земельные участки 7 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
14 Количество комнат 531 м²
€ 5,200,000
In the area of Valpolicella Classico, Refined Farmhouse recently renovated with swimming poo…
Земельные участки в San Martino di Lupari, Италия
Земельные участки
San Martino di Lupari, Италия
Цена по запросу
Инвестиционный проект в Сирмионе на озере Гарда. Участок под строительство отеля, непосредс…
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