Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Умбрия
Купить земельный участок в Умбрия, Италия
Очистить
78 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Цена по запросу
Земля около 27,00 га в холмистой местности - все пахотные земли с восточной экспозицией. Кот…
Земельные участки
Терни, Италия
220 000 м²
Цена по запросу
Земля 22,00 га на средних холмах с юго-западной экспозицией. В основном пахотные земли, паст…
Земельные участки
Терни, Италия
930 000 м²
Цена по запросу
Land of about 93.00 hectares typically hilly with different exposures. Arable part about 70 …
Земельные участки
Терни, Италия
20 000 м²
€ 8,000
Земля 2,0 га на холмистом лесу
Земельные участки
Терни, Италия
500 000 м²
Цена по запросу
Земля 50,00 га в одном корпусе, из которых 30,00 плоских и 20,00 в средних и пологих холмах.…
Земельные участки
Терни, Италия
1 490 000 м²
Цена по запросу
Компания из 149,00 га, из которых 90,00 га - лес, 30,00 га - пахотные 20:00, пахотные земли,…
Земельные участки
Терни, Италия
110 000 м²
Цена по запросу
Таунхаус в хорошем состоянии. Три спальни две ванные комнаты кухня гостиная прачечная два ба…
Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Земельные участки
Терни, Италия
53 500 м²
Цена по запросу
Недавно построенные апартаменты с видом на море. Ванная комната с двумя спальнями, гостиная …
Земельные участки
Терни, Италия
20 000 м²
Цена по запросу
Земля на окраине села все поля хорошо выставлены с несколькими аксессуарами 30 кв.м. Front S…
Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
130 000 м²
Цена по запросу
Недавно построенные квартиры будут настроены на заказ. Отрезки от 82 до 110 кв.м. Гараж балк…
Земельные участки
Терни, Италия
500 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом для реставрации ( смежная грунтовая дорога ) на двух этажах ( 100 + 80 ) без ма…
Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
100 000 м²
Цена по запросу
Плоская земля с фасадом на главной дороге к месту назначения ( в настоящее время используетс…
Земельные участки
Терни, Италия
400 000 м²
Цена по запросу
Отдельно стоящий дом в довольно хорошем состоянии со всеми услугами аксессуаров 45 кв.м. С в…
Земельные участки
Терни, Италия
140 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1582Название недвижимости: Casa PicchioРасположение: в странеГород / Город…
Земельные участки
Терни, Италия
1 780 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Земельные участки
Терни, Италия
4 000 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Земельные участки
Терни, Италия
320 000 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен в пригороде на двух этажах плюс аксессуары для лофта, смеж…
Земельные участки
Терни, Италия
800 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Земельные участки
Терни, Италия
370 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом должен быть восстановлен, но со структурой в хорошем состоянии, два уровня плюс…
Земельные участки
Терни, Италия
1 500 000 м²
Цена по запросу
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Земельные участки
Терни, Италия
200 000 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Земельные участки 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат
510 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Земельные участки 17 комнат
Терни, Италия
17 Количество комнат
220 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Земельные участки
Терни, Италия
270 000 м²
Цена по запросу
Сертифицированная органическая ферма с 18 гектарами земли ( Возможность аннексировать еще 7 …
Земельные участки
Терни, Италия
180 000 м²
Цена по запросу
Полностью ровная местность для сельского хозяйства и размещения с прудами и двумя фермерским…
Земельные участки
Терни, Италия
240 000 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Земельные участки
Терни, Италия
7 000 м²
Цена по запросу
Одноместный дом в небольшой деревне в панорамном месте 1 км от центра Первый этаж с гостиной…
Земельные участки
Терни, Италия
450 000 м²
Цена по запросу
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Земельные участки 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат
200 000 м²
Цена по запросу
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты