Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана

Земельные участки в Тоскана, Италия

3 объекта найдено
Земельные участки 6 спален в Rispescia, Италия
Земельные участки 6 спален
Rispescia, Италия
8 ванных комнат 1 950 м²
€ 8,000,000
Поделиться с друзьями
Земельные участки в Вольтерра, Италия
Земельные участки
Вольтерра, Италия
6 000 м²
€ 210,000
Земельный участок располагается среди тосканских холмов, примерно в 3 км от исторического го…
Земельные участки в Греве-ин-Кьянти, Италия
Земельные участки
Греве-ин-Кьянти, Италия
850 м²
€ 1,500,000
Большой участок земли расположен неподалеку от Кьянти, Тоскана. Ферма комплекс 18-го века. …
Realting.com
Перейти