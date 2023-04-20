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Земельные участки в Трентино - Альто-Адидже, Италия

2 объекта найдено
Земельные участки в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Земельные участки
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Участок (1.700 кв.м), с готовым проектом строительства отеля на 30 номеров (общий объём здан…
Земельные участки в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Земельные участки
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
€ 520,000
Уникальное возможность! Последний участок под застройку с разрешением на строительство недви…
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