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Купить земельный участок с бассейном в Италии

3 объекта найдено
Земельные участкив Austis, Италия
Земельные участки
Austis, Италия
€ 7,000,000
Участок с разрешением на строительство жилых зданий общим объёмом 18.700 кубических метров.…
Земельные участки 6 спаленв Rispescia, Италия
Земельные участки 6 спален
Rispescia, Италия
8 ванных комнат 1 950 м²
€ 8,000,000
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Земельные участки 20 спаленв Citta di Castello, Италия
Земельные участки 20 спален
Citta di Castello, Италия
10 ванных комнат 2 630 м²
€ 2,500,000
Комплекс находится на холмистой местности на левом склоне долины ручья Нестора, приток реки …
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