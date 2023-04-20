Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен

Земельные участки с видом на море в Больцано - Боцен, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Cianciana, Италия
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 5,934
Земля под застройку на Виа Перчи & ograve ;, в самом сердце исторического центра Чианчианы. …
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
110 000 м²
Цена по запросу
Таунхаус в хорошем состоянии. Три спальни две ванные комнаты кухня гостиная прачечная два ба…
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
160 000 м²
Цена по запросу
Земля 16,00 га пашни во всем хорошем сладком холме легкий доступ
Земельные участки в Rocca San Casciano, Италия
Земельные участки
Rocca San Casciano, Италия
2 600 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Земельные участки в Ripatransone, Италия
Земельные участки
Ripatransone, Италия
900 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
930 000 м²
Цена по запросу
Land of about 93.00 hectares typically hilly with different exposures. Arable part about 70 …
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
150 000 м²
Цена по запросу
Земля 15,00 га равнина и ирригация Great Casale доступ на двух чердачных этажах в хорошем со…
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
720 000 м²
Цена по запросу
Квартира с балконом и гаражом Вход с эксклюзивным панорамным расположением и двором Две спал…
Земельные участки в Cianciana, Италия
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 14,151
Земля в Контрада Пассарелло ( Cianciana AG ) на площади ок. 7600 м ² с оливковой рощей. Стра…
Земельные участки 17 комнат в Терни, Италия
Земельные участки 17 комнат
Терни, Италия
17 Количество комнат 220 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Земельные участки в Терни, Италия
Земельные участки
Терни, Италия
240 000 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном месте на окраине села, Это жилье находится в отличном состоянии ( Пост…
Земельные участки в Cianciana, Италия
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 8,216
Сельскохозяйственные угодья в Контада-Манке недалеко от города Чианчиана ( AG ) с наличием о…
Realting.com
Перейти