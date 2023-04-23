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Земельные участки с видом на горы в Больцано - Боцен, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Земельные участки
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Участок (1.700 кв.м), с готовым проектом строительства отеля на 30 номеров (общий объём здан…
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