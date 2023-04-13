Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия

Купить земельный участок с видом на море в Италии

3 объекта найдено
Земельные участкив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Земельные участки
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Участок (1.700 кв.м), с готовым проектом строительства отеля на 30 номеров (общий объём здан…
Земельные участкив Austis, Италия
Земельные участки
Austis, Италия
€ 7,000,000
Участок с разрешением на строительство жилых зданий общим объёмом 18.700 кубических метров.…
Земельные участкив Вольтерра, Италия
Земельные участки
Вольтерра, Италия
6 000 м²
€ 210,000
Земельный участок располагается среди тосканских холмов, примерно в 3 км от исторического го…
Realting.com
Перейти