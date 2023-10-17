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Земельные участки в Рагуза, Италия

1 объект найдено
Земельные участки с кондиционером, с садом, с интернетом в Рагуза, Италия
Земельные участки с кондиционером, с садом, с интернетом
Рагуза, Италия
Площадь 10 000 м²
Участок земли с постройками, требующих реставрации расположен в Сампьери, Сицилия. В несколь…
€600,000
Realting.com
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