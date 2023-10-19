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Земельные участки в Пескара, Италия

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка в Пескара, Италия
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка
Пескара, Италия
Flat green belt land, 6000 square meters wide, located in the southern area of Pescara towar…
€60,000
Realting.com
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