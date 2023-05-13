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Земельные участки с бассейном в Нуоро, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Austis, Италия
Земельные участки
Austis, Италия
€ 7,000,000
Участок с разрешением на строительство жилых зданий общим объёмом 18.700 кубических метров.…
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