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Земельные участки в Флоренция, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Греве-ин-Кьянти, Италия
Земельные участки
Греве-ин-Кьянти, Италия
850 м²
€ 1,500,000
Большой участок земли расположен неподалеку от Кьянти, Тоскана. Ферма комплекс 18-го века. …
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