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Италия
Марке
Земельные участки в Марке, Италия
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22 объекта найдено
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Земельные участки
Мачерата, Италия
15 000 м²
€ 100,000
Land of 1.50 hectares with olive grove and spring with water a stone's throw from the sferisterio
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
55 000 м²
Цена по запросу
Земля около 5,50 га на пологом холме с хорошей экспозицией и удобным доступом
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
130 000 м²
Цена по запросу
Земля около 13,00 га на очень нежном холме в доминирующем положении с легким доступом
Земельные участки
Camporotondo di Fiastrone, Италия
45 000 м²
Цена по запросу
Тартуфогенская земля около 7,0 га в 7 км от очаровательного положения Асколи-Пичено
Земельные участки 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
12 Количество комнат
430 000 м²
Цена по запросу
Дом отдыха в красивом месте, полностью отремонтированный на 7000 квадратных метров земли усл…
Земельные участки
San Severino Marche, Италия
300 000 м²
Цена по запросу
Старый фермерский дом для ремонта на двух этажах с кирпичом для лоджии площадью 80 кв. М. ( …
Земельные участки
Ripatransone, Италия
900 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Земельные участки
Serrapetrona, Италия
570 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже в небольшом жилом комплексе с гостиной, кухней, мини-кухней, двумя …
Земельные участки
Lapedona, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Земельные участки
Camerino, Италия
420 000 м²
Цена по запросу
Сельскохозяйственные угодья площадью 40,00 акров с двумя большими фермерскими домами, которы…
Земельные участки
Montappone, Италия
85 000 м²
Цена по запросу
Отремонтированная квартира на 4-м. Этаж с лифтом, гостиная с кухней, ванная комната, двухмес…
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
220 000 м²
Цена по запросу
Старинный кирпичный фермерский дом в довольно хорошем состоянии, два этажа плюс чердак. Треб…
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
Земля в среднем около 10,00 га и пологие холмы, частично пахотные и частично коптильные
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
Земли около 10,0 га обычно холмистые, из них около 6,50 га пашни, остальное в срубе и древес…
Земельные участки
Ripatransone, Италия
50 000 м²
Цена по запросу
Пашня в холме с отличной экспозицией и аксессуаром (вариант коттедж будет отремонтирован)
Земельные участки
Montappone, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
10,0 га земли в безмятежных холмах с отличным доступом (вариант коттеджа будет отремонтирован)
Земельные участки
Morrovalle, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
Земля 10,0 га в ноцето с около 1600 18-летних грецких орехов, 400 эссенций как для использов…
Земельные участки
Morrovalle, Италия
2 500 м²
Цена по запросу
Поливной пол 2500 м ² идеально подходит для садов Большая доступность
Земельные участки
Morrovalle, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
3000 кв.м. свободной местности идеально подходит для садов Большая доступность
Земельные участки
Lapedona, Италия
17 000 м²
Цена по запросу
Земля площадью 17 тысяч квадратных метров рядом с центром (широкая вставка в зоне расширения…
Земельные участки
Montappone, Италия
40 000 м²
Цена по запросу
Земля около 4,0 га рядом с горной дорогой Хорошая экспозиция в части строительных судов (Сар…
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
195 000 м²
Цена по запросу
Typically hilly terrain largely cultivated (arable land) with 5.0 hectares of scrub and wood…
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