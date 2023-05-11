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Земельные участки в Мачерата, Италия

12 объектов найдено
Земельные участки в Мачерата, Италия
Земельные участки
Мачерата, Италия
Площадь 15 000 м²
€ 100,000
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 130 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 55 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Земельные участки
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Площадь 45 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в San Severino Marche, Италия
Земельные участки
San Severino Marche, Италия
Площадь 300 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки 12 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Земельные участки 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Комнаты 12
Площадь 430 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Serrapetrona, Италия
Земельные участки
Serrapetrona, Италия
Площадь 570 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Camerino, Италия
Земельные участки
Camerino, Италия
Площадь 420 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Porto Recanati, Италия
Земельные участки
Porto Recanati, Италия
Площадь 220 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Morrovalle, Италия
Земельные участки
Morrovalle, Италия
Площадь 100 000 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Morrovalle, Италия
Земельные участки
Morrovalle, Италия
Площадь 2 500 м²
Цена по запросу
Земельные участки в Morrovalle, Италия
Земельные участки
Morrovalle, Италия
Площадь 3 000 м²
Цена по запросу
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