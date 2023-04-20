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Земельные участки в Lonato del Garda, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Lonato del Garda, Италия
Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
1 Количество комнат 1 200 м²
€ 500,000
Отель Garda Haus Padenghe расположен в стратегическом месте, удобном для центра, озера и пут…
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