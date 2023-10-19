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Земельные участки в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Villanuova sul Clisi, Италия
Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 2
Площадь 150 м²
В местечке Меццане, расположенном на живописном склоне холма в районе городка Виллануова-сул…
€200,000
Realting.com
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