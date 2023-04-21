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Земельные участки с видом на горы в Citta di Castello, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 20 спален в Citta di Castello, Италия
Земельные участки 20 спален
Citta di Castello, Италия
10 ванных комнат 2 630 м²
€ 2,500,000
Комплекс находится на холмистой местности на левом склоне долины ручья Нестора, приток реки …
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