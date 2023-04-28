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Земельные участки в Кальяри, Италия

1 объект найдено
Земельные участки в Кальяри, Италия
Земельные участки
Кальяри, Италия
600 000 м²
Цена по запросу
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
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