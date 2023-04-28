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Земельные участки в Асколи-Пичено, Италия

3 объекта найдено
Земельные участки в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Земельные участки
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
870 000 м²
Цена по запросу
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Земельные участки в Ripatransone, Италия
Земельные участки
Ripatransone, Италия
900 000 м²
Цена по запросу
Квартира на первом этаже около 100 квадратных метров с качественной отделкой. Две спальни, д…
Земельные участки в Ripatransone, Италия
Земельные участки
Ripatransone, Италия
50 000 м²
Цена по запросу
Пашня в холме с отличной экспозицией и аксессуаром (вариант коттедж будет отремонтирован)
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