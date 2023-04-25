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Земельные участки в Агридженто, Италия
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39 объектов найдено
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Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 37,000
Строительный участок ок. 710 м ², который может быть построен и предлагает возможность строи…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 11,500
Пахотная земля в Контрада-Кварто-Рокки с площадью ок. 4820 м ². Страна расположена рядом с п…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 9,000
Сельскохозяйственные угодья в Контада-Манке недалеко от города Чианчиана ( AG ) с наличием о…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 4,000
Сельскохозяйственные угодья площадью около 8990 кв.м в Contrada Familo, цена продажи составл…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 16,900
Свободная сельскохозяйственная земля в Cda Ferraria, которая занимает площадь около 30870 кв…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 6,900
Сельскохозяйственная свободная земля и с деревьями в Contrada Ferraria, которая занимает пло…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 9,500
Амбар Виа Бланчина, в самом сердце исторического центра Чианчианы. Амбар занимает площадь ок…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 6,500
Земля под застройку на Виа Перчи & ograve ;, в самом сердце исторического центра Чианчианы. …
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 6,000
Сельскохозяйственные угодья в Контрада Миллага, бодирование с домами Миллага. Земля занимает…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 5,000
Сельскохозяйственные угодья с наличием около 55 оливковых деревьев, которые занимают площадь…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 11,000
Свободная сельскохозяйственная земля площадью около 31540 кв.м в Контрада Феррария. Чианч…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 49,000
AREA: Countryside - ADDRESS: Contrada Vitellacci – Cianciana(AG) CONSISTING OF: Land …
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 29,000
Земля с лесом площадью ок. 55780 м² в Cda Millaga, Cianciana (AG) & NBSP; Чианчиана - неболь…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 23,000
Land with forest coveing an area of approx 38490 sqm in Cda Bissana, Cianciana (AG) Cianc…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 14,500
ОБЛАСТЬ: Сельская местность - АДРЕС: Контрада Маваро & ndash; Cianciana (AG) СОСТОЯНИЕ: Земл…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 1,900
Два участка сельскохозяйственных угодий поблизости в Контрада Пассо ди Шакка, Чианчиана (AG)…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 1,500
Земля, занимающая площадь около 23 324 кв.м. в Кда Миллага, Чианчиана (AG)&NBSP;Чианчиана - …
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 13,500
Free agricultural land in Cda Mavaro and which covers an area of approx 61679 sqm (37 tumoli…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 4,800
Бесплатные сельскохозяйственные угодья в Кда Петраро, Алессандрия делла Рокка и занимают пло…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 3,300
Земля в Контрада Петраро, недалеко от исторического центра города Чианчиана, с наличием окол…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 25,000
Пахотная земля в Контрада-Феотто с общей площадью ок. 45060 м² (ок. 27 Тумоли). В основном б…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 29,000
AREA: Countryside - ADDRESS: Contrada Ciniè – Cianciana(AG) CONSISTING OF: Land…
Земельные участки
Alessandria della Rocca, Италия
€ 30,000
Земля в Санто-Стефано-Кискина ( AG ) с систематически высаживаемой оливковой рощей, общая пл…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 5,000
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 15,500
Земля в Контрада Пассарелло ( Cianciana AG ) на площади ок. 7600 м ² с оливковой рощей. Стра…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 12,000
Земля недалеко от центра города Чианчиана ( AG ) занимает площадь около 1100 кв. Отель распо…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 1,400
Свободная сельскохозяйственная земля, которая занимает площадь около 2670 кв.м в Контрада Ме…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 12,000
&NBSP;Земля недалеко от центра города Чианчиана ( AG ) занимает площадь около 1100 кв. Отель…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 10,000
Сельскохозяйственные угодья, используемые в настоящее время в качестве пастбищ и свободных з…
Земельные участки
Cianciana, Италия
€ 4,000
Сельскохозяйственная свободная земля с площадью ок. 8 Tumoli & ndash; ок. 13360 кв.м в Contr…
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