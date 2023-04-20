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Италия
Абруццо
Земельные участки в Абруццо, Италия
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1 объект найдено
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Земельные участки
Терамо, Италия
100 000 м²
Цена по запросу
Земля 10,00 га, как правило, холмистая с хорошей экспозицией (в хорошем варианте дома было 2…
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