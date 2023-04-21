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Индонезия
Бали
Земельные участки в Бали, Индонезия
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8 объектов найдено
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Земельные участки
Бали, Индонезия
€ 54,784
Эксклюзив! Распродаются земельные участки в LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строител…
Земельные участки
Бали, Индонезия
€ 91,309
Продается эксклюзивная земля на первой линии в Сесех (Seseh Beach), сразу после Перененан ( …
Земельные участки
Бали, Индонезия
€ 90,396
Эксклюзив! Продаются участки LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строительство, размером п…
Земельные участки
Бали, Индонезия
125 000 м²
€ 10,600,000
Индонезия Остров для строительства отеля 5***** Красивый остр…
Земельные участки
Бали, Индонезия
230 000 м²
€ 6,500,000
Индонезия Восточная Нуса-Тенггара Остров с белоснежными пляжами …
Земельные участки
Бали, Индонезия
24 170 м²
€ 17,572,000
Индонезия о-в Бали Участок под строительство отеля Редкость…
Земельные участки
Бали, Индонезия
550 000 м²
€ 23,765,000
Индонезия о-в Ломбок Земельный участок под отель Земельный …
Земельные участки
Бали, Индонезия
72 000 м²
€ 46,750,000
Индонезия о-в Бали Земельный участок на первой линии Бо…
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