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Земельные участки
Индонезия
Земельные участки в Индонезия
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13 объектов найдено
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Земельные участки с vid na more
Бали, Индонезия
49 200 м²
Земельный участок: 492 сотки. Форма участка: клиф. Вид на океан. назначение земли:желтая зо…
€29,15 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
10 000 м²
Земельный участок: 100 соток. Форма участка:плоская. Вид на рисовые террасы (зеленые зоны).…
€1,75 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
Эксклюзив! Распродаются земельные участки в LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строител…
€56,936
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Земельные участки
Бали, Индонезия
Продается эксклюзивная земля на первой линии в Сесех (Seseh Beach), сразу после Перененан ( …
€94,895
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Земельные участки
Pecatu, Индонезия
Эксклюзив! Продаются участки LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строительство, размером п…
€93,946
Рекомендовать
Земельные участки
Бали, Индонезия
Эксклюзив! Продаются участки LABUAN RESIDENCE под самостоятельное строительство, размером п…
€93,946
Рекомендовать
Земельные участки с гаражом, с подвалом
Бали, Индонезия
350 м²
Продажа участка земли в районе Круа де Гард, в одном из самых фешенебельных кварталов Канн. …
€4,50 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
2 500 м²
Продается большой земельный участок в престижном районе между Супер Канн / Super Cannes и Го…
€5,00 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
125 000 м²
Индонезия Остров для строительства отеля 5***** Красивый остр…
€10,60 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Бали, Индонезия
230 000 м²
Индонезия Восточная Нуса-Тенггара Остров с белоснежными пляжами …
€6,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с лифтом
Бали, Индонезия
24 170 м²
Индонезия о-в Бали Участок под строительство отеля Редкость…
€17,57 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
550 000 м²
Индонезия о-в Ломбок Земельный участок под отель Земельный …
€23,77 млн
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Земельные участки
Бали, Индонезия
72 000 м²
Индонезия о-в Бали Земельный участок на первой линии Бо…
€46,75 млн
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