Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Шомодь
  5. Siofoki jaras
  6. Замарди

Земельные участки в Замарди, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 2 225 м²
€ 214,903
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 1 865 м²
€ 187,771
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 562 м²
€ 185,354
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 790 м²
€ 53,457
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 800 м²
€ 63,500
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€ 483,532
Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 18 695 м²
€ 744,335
Realting.com
Перейти