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Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaszentgroti jaras
Заласентгрот
Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
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15 объектов найдено
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
20 000 м²
€ 105,299
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
2 662 м²
€ 4,486
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
9 942 м²
€ 31,405
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
2 313 м²
€ 5,542
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 159 м²
€ 2,771
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 266 м²
€ 17,418
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
4 630 м²
€ 10,292
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
3 154 м²
€ 23,488
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 154 м²
€ 2,771
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
3 460 м²
€ 11,876
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
886 м²
€ 12,931
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 605 м²
€ 18,447
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
4 658 м²
€ 34,308
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
14 103 м²
€ 92,722
Станьте вечным панорамным имением 1,4 Гектаря в Зале!С приобретением нескольких участков, ра…
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
9 073 м²
€ 714,719
73517 m2 of selling area on Zalaszentgrót, the wonderful one in the vicinity of 8 pool therm…
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