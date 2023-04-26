Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Надьканижаский яраш
Zalakaros
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
587 м²
€ 14,544
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 043 м²
€ 30,410
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
721 м²
€ 26,179
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 006 м²
€ 151,123
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
5 262 м²
€ 79,065
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
1 251 м²
€ 22,450
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 929 м²
€ 150,726
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
11 681 м²
€ 238,752
In Zalakaros, only 500 meters from the spa, I offer for sale this plot called the 11,681 m2 …
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
17 955 м²
€ 915,981
В одном из самых популярных курортных городов Венгрии я предлагаю в качестве отличной инвест…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты