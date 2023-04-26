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Земельные участки в Zalakaros, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
587 м²
€ 14,544
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 043 м²
€ 30,410
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
721 м²
€ 26,179
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 006 м²
€ 151,123
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
5 262 м²
€ 79,065
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
1 251 м²
€ 22,450
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
3 929 м²
€ 150,726
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
11 681 м²
€ 238,752
In Zalakaros, only 500 meters from the spa, I offer for sale this plot called the 11,681 m2 …
Земельные участки в Zalakaros, Венгрия
Земельные участки
Zalakaros, Венгрия
17 955 м²
€ 915,981
В одном из самых популярных курортных городов Венгрии я предлагаю в качестве отличной инвест…
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