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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szentendrei jaras
Вишеград
Земельные участки в Вишеград, Венгрия
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Вишеград, Венгрия
671 м²
€ 13,901
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 695 м²
€ 45,177
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 887 м²
€ 53,197
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 186 м²
€ 61,484
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 496 м²
€ 42,771
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
629 м²
€ 60,147
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
2 499 м²
€ 83,003
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 048 м²
€ 26,732
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
959 м²
€ 74,582
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
883 м²
€ 37,425
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 949 м²
€ 105,591
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
3 252 м²
€ 101,555
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
477 м²
€ 66,830
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 390 м²
€ 85,542
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 108 м²
€ 41,435
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
966 м²
€ 122,967
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
764 м²
€ 93,295
Этот красивый, недавно построенный, дом облегчённой конструкции с вечным панорамным видом ра…
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
1 216 м²
€ 56,137
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
23 790 м²
€ 355,050
В зоне отдыха ПРОДАЕТСЯ престижная строительная площадка для размещения нескольких домов для…
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
3 409 м²
€ 154,225
Эксклюзив, КИРАЛИ ПАНОРАМА на излучине Дуная На Вишеграде, ослепительно, одиночно, на Дунай …
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
32 626 м²
€ 800,113
Внимание инвесторов!В Вышеграде, рядом с шоссе 11, продается красивый парк, который когда-то…
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
5 884 м²
€ 176,025
В Висеграде Lepence Völgyben на 5884 нм Дунай вечный панорамный UH строительный участок с пр…
Земельные участки
Вишеград, Венгрия
5 039 м²
€ 169,167
На Висеграде, в парке Немзети, уникальная природная среда, недалеко от замка, красивый панор…
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