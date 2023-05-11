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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Veszpremi jaras
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
403 м²
€ 40,317
Земельные участки
Надьважонь, Венгрия
723 м²
€ 59,238
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 121,451
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
1 008 м²
€ 67,623
Земельные участки
Hidegkut, Венгрия
828 м²
€ 80,365
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
318 м²
€ 18,907
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
562 м²
€ 238,034
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
5 139 м²
€ 94,073
Земельные участки
Хаймашкер, Венгрия
20 000 м²
€ 37,599
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
35 216 м²
€ 1,640,318
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
11 638 м²
€ 131,672
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
15 326 м²
€ 725,311
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
19 707 м²
€ 92,393
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
851 м²
€ 111,363
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
7 154 м²
€ 156,338
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
6 027 м²
€ 263,275
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