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Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия

16 объектов найдено
Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 403 м²
€ 40,317
Земельные участки в Надьважонь, Венгрия
Земельные участки
Надьважонь, Венгрия
Площадь 723 м²
€ 59,238
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 121,451
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 1 008 м²
€ 67,623
Земельные участки в Hidegkut, Венгрия
Земельные участки
Hidegkut, Венгрия
Площадь 828 м²
€ 80,365
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 318 м²
€ 18,907
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 562 м²
€ 238,034
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 5 139 м²
€ 94,073
Земельные участки в Хаймашкер, Венгрия
Земельные участки
Хаймашкер, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 37,599
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 35 216 м²
€ 1,640,318
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 11 638 м²
€ 131,672
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 15 326 м²
€ 725,311
Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 19 707 м²
€ 92,393
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 851 м²
€ 111,363
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 7 154 м²
€ 156,338
Земельные участки в Veszpremi jaras, Венгрия
Земельные участки
Veszpremi jaras, Венгрия
Площадь 6 027 м²
€ 263,275
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