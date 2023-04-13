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Купить земельный участок в медье Веспрем, Венгрия

268 объектов найдено
Земельные участкив Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
10 000 м²
€ 42,467
Земельные участкив Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
790 м²
€ 93,213
Земельные участкив Balatonakarattya, Венгрия
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
540 м²
€ 112,176
Земельные участкив Надьважонь, Венгрия
Земельные участки
Надьважонь, Венгрия
723 м²
€ 49,411
Земельные участкив Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
2 927 м²
€ 22,702
Земельные участкив Balatonakarattya, Венгрия
Земельные участки
Balatonakarattya, Венгрия
812 м²
€ 47,808
Земельные участкив Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
650 м²
€ 40,063
Земельные участкив Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
650 м²
€ 80,126
Земельные участкив Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
641 м²
€ 53,417
Земельные участкив Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
1 115 м²
€ 30,982
Земельные участкив Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
1 400 м²
€ 69,442
Земельные участкив Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
815 м²
€ 33,653
Земельные участкив Папа, Венгрия
Земельные участки
Папа, Венгрия
1 031 м²
€ 58,759
Земельные участкив Балатонфюзфё, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюзфё, Венгрия
720 м²
€ 112,176
Земельные участки 1 ваннаяв Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1 ванных комнат 3 028 м²
€ 202,184
Земельные участки 1 ваннаяв Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1 ванных комнат 3 897 м²
€ 192,569
Земельные участки 1 ваннаяв Monoszlo, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Monoszlo, Венгрия
1 ванных комнат 3 556 м²
€ 180,550
Земельные участкив Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
300 м²
€ 29,379
Земельные участкив Лешенцетомай, Венгрия
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
2 189 м²
€ 10,149
Земельные участкив Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
2 000 м²
€ 213,401
Земельные участкив Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
2 960 м²
€ 93,213
Земельные участкив Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
1 000 м²
€ 103,896
Земельные участкив Лешенцетомай, Венгрия
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
4 552 м²
€ 63,833
Земельные участкив Badacsonytoerdemic, Венгрия
Земельные участки
Badacsonytoerdemic, Венгрия
1 623 м²
€ 52,082
Земельные участкив Укк, Венгрия
Земельные участки
Укк, Венгрия
7 128 м²
€ 23,771
Земельные участкив Балатональмади, Венгрия
Земельные участки
Балатональмади, Венгрия
4 358 м²
€ 1,866,928
Земельные участкив Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
1 278 м²
€ 665,043
Земельные участкив Somlovasarhely, Венгрия
Земельные участки
Somlovasarhely, Венгрия
1 630 м²
€ 41,372
Земельные участкив Paloznak, Венгрия
Земельные участки
Paloznak, Венгрия
994 м²
€ 256,402
Земельные участкив Балатонфюред, Венгрия
Земельные участки
Балатонфюред, Венгрия
1 064 м²
€ 424,666
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