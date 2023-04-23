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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Veresegyhaz
Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 866 м²
€ 330,655
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
800 м²
€ 144,908
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
900 м²
€ 144,908
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
791 м²
€ 43,473
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
798 м²
€ 43,473
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 197 м²
€ 113,292
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
774 м²
€ 61,652
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
742 м²
€ 61,889
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
827 м²
€ 69,819
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
810 м²
€ 118,298
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
530 м²
€ 71,137
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 577 м²
€ 82,993
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
20 000 м²
€ 139,639
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 330 м²
€ 226,584
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
849 м²
€ 86,945
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
3 473 м²
€ 165,986
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 200 м²
€ 128,046
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 661 м²
€ 100,118
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
873 м²
€ 115,400
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
2 501 м²
€ 234,225
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 012 м²
€ 123,567
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 482 м²
€ 36,622
Я предлагаю на продажу лесной участок в Эрдекертесе, 1428 квадратных метров. Участок распол…
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
786 м²
€ 97,220
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 655 м²
€ 113,774
1655 M2 участки - панорамные, продающиеся в районе Вересегыхас-Хегы. Пусть 5. классификация…
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