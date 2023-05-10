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Земельные участки в Vecsesi jaras, Венгрия

32 объекта найдено
Земельные участки в Maglod, Венгрия
Земельные участки
Maglod, Венгрия
Площадь 978 м²
€ 92,881
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 402 м²
€ 55,190
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 255 м²
€ 67,278
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 5 455 м²
€ 430,753
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€ 161,263
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€ 268,951
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 80 000 м²
€ 1,959,580
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 26,895
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 90 000 м²
€ 3,513,329
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 750 000 м²
€ 673,052
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 1 800 м²
€ 141,314
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 3 719 м²
€ 188,185
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 2 121 м²
€ 120,880
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€ 1,884,544
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€ 32,953
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 4 183 м²
€ 101,362
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 4 347 м²
€ 103,892
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€ 380,516
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 829,549
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 9 734 м²
€ 72,690
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 1,193,660
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 1,060,310
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 1,117,266
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 11 062 м²
€ 279,422
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 13 183 м²
€ 529,425
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 25 354 м²
€ 1,167,728
Земельные участки в Ecser, Венгрия
Земельные участки
Ecser, Венгрия
Площадь 18 339 м²
€ 414,512
Земельные участки в Ecser, Венгрия
Земельные участки
Ecser, Венгрия
Площадь 9 200 м²
€ 227,982
Земельные участки в Maglod, Венгрия
Земельные участки
Maglod, Венгрия
Площадь 4 043 м²
€ 80,577
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 51 355 м²
€ 260,176
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