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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vecsesi jaras
Земельные участки в Vecsesi jaras, Венгрия
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32 объекта найдено
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Земельные участки
Maglod, Венгрия
978 м²
€ 92,881
Земельные участки
Илле, Венгрия
402 м²
€ 55,190
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
255 м²
€ 67,278
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
5 455 м²
€ 430,753
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
1 500 м²
€ 161,263
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
3 000 м²
€ 268,951
Земельные участки
Илле, Венгрия
80 000 м²
€ 1,959,580
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
20 000 м²
€ 26,895
Земельные участки
Илле, Венгрия
90 000 м²
€ 3,513,329
Земельные участки
Илле, Венгрия
750 000 м²
€ 673,052
Земельные участки
Илле, Венгрия
1 800 м²
€ 141,314
Земельные участки
Илле, Венгрия
3 719 м²
€ 188,185
Земельные участки
Илле, Венгрия
2 121 м²
€ 120,880
Земельные участки
Илле, Венгрия
60 000 м²
€ 1,884,544
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
1 360 м²
€ 32,953
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
4 183 м²
€ 101,362
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
4 347 м²
€ 103,892
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
20 000 м²
€ 380,516
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
50 000 м²
€ 829,549
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
9 734 м²
€ 72,690
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,193,660
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,060,310
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,117,266
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
11 062 м²
€ 279,422
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
13 183 м²
€ 529,425
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
25 354 м²
€ 1,167,728
Земельные участки
Ecser, Венгрия
18 339 м²
€ 414,512
Земельные участки
Ecser, Венгрия
9 200 м²
€ 227,982
Земельные участки
Maglod, Венгрия
4 043 м²
€ 80,577
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
51 355 м²
€ 260,176
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