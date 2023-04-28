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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vecsesi jaras
Вечеш
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Вечеш, Венгрия
255 м²
€ 66,924
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
5 455 м²
€ 428,483
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
1 500 м²
€ 160,413
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
3 000 м²
€ 267,534
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
20 000 м²
€ 26,753
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
1 360 м²
€ 32,779
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
4 183 м²
€ 100,827
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
4 347 м²
€ 103,345
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
20 000 м²
€ 378,511
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
50 000 м²
€ 825,178
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
9 734 м²
€ 72,307
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,060,310
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,193,660
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
10 000 м²
€ 1,111,378
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
11 062 м²
€ 277,728
В ВЕЧЕРИНКЕ 11 062 НМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ!!! На границе с Будапештом мы пред…
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
13 183 м²
€ 526,215
6 ПЕРКРЕ ИЗ ЛИСТ-ФЕРЕНЦА 13 000 НМ РАЙОНА РАЗВИТИЯ!! На границе с Будапештом мы предлагае…
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
25 354 м²
€ 1,160,648
На Vecsés на продажу, рядом с аэропортом Ферихеги два непрерывных участка с промышленной кла…
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
51 355 м²
€ 258,598
Согласно претензии, продаваемой рядом с асфальтированной дорогой на Вецесе, можно разделить …
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
23 557 м²
€ 118,622
На Vecsés рядом с Kakucsi ут продавец он 23557 M2 пастбищных пахотных сельскохозяйственных р…
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