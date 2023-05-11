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Земельные участки в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 4 634 м²
€ 52,746
Земельные участки в Лонья, Венгрия
Земельные участки
Лонья, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€ 6,221
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 3 182 м²
€ 8,385
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 737 м²
€ 18,935
Земельные участки в Тисаадонь, Венгрия
Земельные участки
Тисаадонь, Венгрия
Площадь 3 035 м²
€ 5,680
Земельные участки в Тисаадонь, Венгрия
Земельные участки
Тисаадонь, Венгрия
Площадь 4 206 м²
€ 2,299
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 943 м²
€ 7,844
Земельные участки в Hetefejercse, Венгрия
Земельные участки
Hetefejercse, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 15,689
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 1 483 м²
€ 6,735
Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 6 712 м²
€ 73,033
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