Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Varpalotai jaras
Земельные участки в Varpalotai jaras, Венгрия
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 209 м²
€ 10,467
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 381 м²
€ 26,569
Земельные участки
Петфюрде, Венгрия
3 324 м²
€ 37,572
Земельные участки
Берхида, Венгрия
1 020 м²
€ 18,518
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
1 697 м²
€ 15,834
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
1 041 м²
€ 16,102
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
3 600 м²
€ 169,075
Земельные участки
Берхида, Венгрия
9 704 м²
€ 69,509
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
50 000 м²
€ 134,187
Земельные участки
Теш, Венгрия
42 090 м²
€ 221,219
Предложение на продажу самой высокой и красивой части Бакони можно найти, 4 часа. на ряде со…
Земельные участки
Петфюрде, Венгрия
380 250 м²
€ 187,701
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
49 669 м²
€ 121,775
Внимание инвесторов! Уникальная возможность! Предлагаю почти 5 га участка, приусадебную зону…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты