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Земельные участки в Varpalotai jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 209 м²
€ 10,467
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 381 м²
€ 26,569
Земельные участки в Петфюрде, Венгрия
Земельные участки
Петфюрде, Венгрия
3 324 м²
€ 37,572
Земельные участки в Берхида, Венгрия
Земельные участки
Берхида, Венгрия
1 020 м²
€ 18,518
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
1 697 м²
€ 15,834
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
1 041 м²
€ 16,102
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
3 600 м²
€ 169,075
Земельные участки в Берхида, Венгрия
Земельные участки
Берхида, Венгрия
9 704 м²
€ 69,509
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
50 000 м²
€ 134,187
Земельные участки в Теш, Венгрия
Земельные участки
Теш, Венгрия
42 090 м²
€ 221,219
Предложение на продажу самой высокой и красивой части Бакони можно найти, 4 часа. на ряде со…
Земельные участки в Петфюрде, Венгрия
Земельные участки
Петфюрде, Венгрия
380 250 м²
€ 187,701
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
49 669 м²
€ 121,775
Внимание инвесторов! Уникальная возможность! Предлагаю почти 5 га участка, приусадебную зону…
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