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Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vaci jaras
Земельные участки в Vaci jaras, Венгрия
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66 объектов найдено
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Земельные участки
orbottyan, Венгрия
739 м²
€ 91,266
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
785 м²
€ 57,856
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 017 м²
€ 42,806
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
1 230 м²
€ 80,497
Земельные участки
Вац, Венгрия
856 м²
€ 55,190
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
700 м²
€ 40,356
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
50 000 м²
€ 26,653
Земельные участки
Кошд, Венгрия
1 002 м²
€ 61,921
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 250 м²
€ 139,995
Земельные участки
Кошд, Венгрия
2 877 м²
€ 33,653
Земельные участки
Вац, Венгрия
6 679 м²
€ 17,499
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
260 000 м²
€ 143,764
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
50 000 м²
€ 27,461
Земельные участки
Galgagyoerk, Венгрия
110 000 м²
€ 72,124
Земельные участки
Galgagyoerk, Венгрия
170 000 м²
€ 99,612
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 547 м²
€ 87,497
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
857 м²
€ 56,267
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
727 м²
€ 67,036
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 081 м²
€ 69,997
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
793 м²
€ 67,036
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
50 000 м²
€ 317,680
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 135 м²
€ 48,190
Земельные участки
Вац, Венгрия
900 м²
€ 43,075
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 403 м²
€ 75,382
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
1 224 м²
€ 72,151
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
849 м²
€ 79,420
Земельные участки
Вац, Венгрия
6 298 м²
€ 40,114
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 505 м²
€ 94,227
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 124 м²
€ 48,190
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 125 м²
€ 48,190
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