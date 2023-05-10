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Земельные участки в Vaci jaras, Венгрия

66 объектов найдено
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 739 м²
€ 91,266
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 785 м²
€ 57,856
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 017 м²
€ 42,806
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 1 230 м²
€ 80,497
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 856 м²
€ 55,190
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 700 м²
€ 40,356
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 26,653
Земельные участки в Кошд, Венгрия
Земельные участки
Кошд, Венгрия
Площадь 1 002 м²
€ 61,921
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€ 139,995
Земельные участки в Кошд, Венгрия
Земельные участки
Кошд, Венгрия
Площадь 2 877 м²
€ 33,653
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 6 679 м²
€ 17,499
Земельные участки в Vackisujfalu, Венгрия
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
Площадь 260 000 м²
€ 143,764
Земельные участки в Vackisujfalu, Венгрия
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 27,461
Земельные участки в Galgagyoerk, Венгрия
Земельные участки
Galgagyoerk, Венгрия
Площадь 110 000 м²
€ 72,124
Земельные участки в Galgagyoerk, Венгрия
Земельные участки
Galgagyoerk, Венгрия
Площадь 170 000 м²
€ 99,612
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 547 м²
€ 87,497
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 857 м²
€ 56,267
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 727 м²
€ 67,036
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 081 м²
€ 69,997
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 793 м²
€ 67,036
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 317,680
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 135 м²
€ 48,190
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 900 м²
€ 43,075
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 403 м²
€ 75,382
Земельные участки в Vackisujfalu, Венгрия
Земельные участки
Vackisujfalu, Венгрия
Площадь 1 224 м²
€ 72,151
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 849 м²
€ 79,420
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 6 298 м²
€ 40,114
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 505 м²
€ 94,227
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 124 м²
€ 48,190
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€ 48,190
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