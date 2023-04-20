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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vaci jaras
Вац
Земельные участки в Вац, Венгрия
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33 объекта найдено
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Земельные участки
Вац, Венгрия
1 017 м²
€ 46,157
Земельные участки
Вац, Венгрия
856 м²
€ 68,352
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 250 м²
€ 137,231
Земельные участки
Вац, Венгрия
6 679 м²
€ 17,154
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 547 м²
€ 85,770
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 081 м²
€ 68,616
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 135 м²
€ 52,517
Земельные участки
Вац, Венгрия
900 м²
€ 42,225
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 403 м²
€ 73,894
Земельные участки
Вац, Венгрия
6 298 м²
€ 39,322
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 505 м²
€ 92,367
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 124 м²
€ 47,239
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 125 м²
€ 47,239
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 124 м²
€ 47,239
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 125 м²
€ 47,239
Земельные участки
Вац, Венгрия
2 339 м²
€ 131,953
Земельные участки
Вац, Венгрия
6 794 м²
€ 369,205
Земельные участки
Вац, Венгрия
816 м²
€ 45,366
Земельные участки
Вац, Венгрия
816 м²
€ 45,366
Земельные участки
Вац, Венгрия
5 967 м²
€ 261,267
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 017 м²
€ 44,864
Земельные участки
Вац, Венгрия
812 м²
€ 18,210
Земельные участки
Вац, Венгрия
3 053 м²
€ 80,755
Земельные участки
Вац, Венгрия
3 084 м²
€ 47,239
Земельные участки
Вац, Венгрия
5 299 м²
€ 197,666
Земельные участки
Вац, Венгрия
20 000 м²
€ 60,171
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 311 м²
€ 28,766
Земельные участки
Вац, Венгрия
1 302 м²
€ 28,766
Земельные участки
Вац, Венгрия
30 000 м²
€ 287,658
Земельные участки
Вац, Венгрия
20 000 м²
€ 738,938
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