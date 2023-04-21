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Земельные участки в Und, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки в Soproni jaras, Венгрия
Земельные участки
Soproni jaras, Венгрия
64 944 м²
€ 149,409
Шопрон 30 км его водосборный бассейн, от австрийской границы 3 км, от асфальтированной дорог…
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