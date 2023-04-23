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Земельные участки в медье Тольна, Венгрия

84 объекта найдено
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
8 600 м²
€ 50,059
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
7 426 м²
€ 131,471
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
398 м²
€ 11,856
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€ 32,934
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
3 606 м²
€ 17,126
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
946 м²
€ 31,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 046 м²
€ 31,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 204 м²
€ 31,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 214 м²
€ 31,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 227 м²
€ 31,616
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 751 м²
€ 148,254
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
6 000 м²
€ 48,742
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
40 000 м²
€ 526,676
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 208 м²
€ 30,299
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 170 м²
€ 28,718
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
9 942 м²
€ 131,471
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 877 м²
€ 38,203
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
2 687 м²
€ 35,568
Земельные участки в Бикач, Венгрия
Земельные участки
Бикач, Венгрия
30 000 м²
€ 395,205
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
1 779 м²
€ 31,616
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
435 м²
€ 92,214
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
20 000 м²
€ 15,545
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
2 849 м²
€ 76,406
Земельные участки в Тенгелиц, Венгрия
Земельные участки
Тенгелиц, Венгрия
617 м²
€ 26,084
Земельные участки в Пакш, Венгрия
Земельные участки
Пакш, Венгрия
3 549 м²
€ 35,568
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 343 м²
€ 60,598
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
1 380 м²
€ 55,329
Земельные участки в Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
972 м²
€ 39,520
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 217 м²
€ 39,520
Земельные участки в Герьен, Венгрия
Земельные участки
Герьен, Венгрия
1 031 м²
€ 39,520
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