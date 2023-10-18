Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Венгрия
  4. Tokaji jaras

Земельные участки в Tokaji jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Бодрогкерестур, Венгрия
Земельные участки
Бодрогкерестур, Венгрия
Площадь 1 526 м²
€38,494
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Тарцаль, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Тарцаль, Венгрия
Площадь 240 488 м²
Настоящее любопытство от винодельческого региона Токаджи! Мы предлагаем фантастическую возм…
€3,41 млн
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Токай, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Токай, Венгрия
Площадь 195 м²
Investors attention! In Tokaj pedestrian precinct 195 nm, building plots with all public uti…
€95,528
Realting.com
Перейти