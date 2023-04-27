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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия

22 объекта найдено
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 124 м²
€ 84,206
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 762 м²
€ 334,150
Продается участок под застройку в самом сердце Тёрёкбалинта с прекрасным панорамным видом, о…
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
347 м²
€ 93,562
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
320 м²
€ 147,026
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 483 м²
€ 16,012
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 238 м²
€ 240,321
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 391 м²
€ 163,065
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 079 м²
€ 320,784
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
727 м²
€ 65,493
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 200 м²
€ 441,078
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 450 м²
€ 96,903
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 916 м²
€ 26,465
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
781 м²
€ 98,641
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
698 м²
€ 160,125
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 077 м²
€ 93,562
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
604 м²
€ 77,523
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 739 м²
€ 106,928
Земельные участки 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 ванных комнат 440 000 м²
€ 12,500,000
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
17 687 м²
€ 180,255
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 932 м²
€ 136,903
Турецкий балинт, на улице Джозеф-Хилл продается панорамный жилой участок площадью 1932 м2.Не…
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
3 200 м²
€ 251,464
Я привлекаю к этому внимание инвесторов! Кивалло - это возможность! На Törökbálint продается…
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
20 000 м²
€ 388,626
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