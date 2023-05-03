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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Tiszafueredi jaras
Земельные участки в Tiszafueredi jaras, Венгрия
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24 объекта найдено
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Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 375 м²
€ 32,271
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
60 000 м²
€ 77,345
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 406 м²
€ 32,271
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
905 м²
€ 13,069
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
493 м²
€ 37,579
Земельные участки
Тисадерж, Венгрия
437 м²
€ 24,004
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
2 423 м²
€ 38,672
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
944 м²
€ 53,314
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 172 м²
€ 33,872
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€ 50,674
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€ 50,674
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
1 080 м²
€ 8,268
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
1 100 м²
€ 45,073
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
600 м²
€ 23,203
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
2 424 м²
€ 33,338
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
944 м²
€ 42,406
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
5 122 м²
€ 66,410
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
627 м²
€ 53,074
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
753 м²
€ 7,068
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
30 000 м²
€ 199,763
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
450 м²
€ 50,674
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
2 782 м²
€ 48,007
Земельные участки
Тисаэрш, Венгрия
2 739 м²
€ 17,309
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
150 000 м²
€ 154,689
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