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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatai jaras
Земельные участки в Tatai jaras, Венгрия
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Dunaszentmiklos, Венгрия
1 008 м²
€ 55,156
Земельные участки
Naszaly, Венгрия
1 806 м²
€ 14,515
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
30 000 м²
€ 1,500,000
Земельные участки
Сомод, Венгрия
2 500 м²
€ 31,537
На окраине Сомода продается огороженный сад площадью 2500 м2, выходящий на запад. В настояще…
Земельные участки
Сомод, Венгрия
1 283 м²
€ 13,063
Земельные участки
Тата, Венгрия
1 169 м²
€ 34,308
Земельные участки
Тата, Венгрия
50 000 м²
€ 419,611
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
20 000 м²
€ 18,737
Земельные участки
Тата, Венгрия
720 м²
€ 70,991
Земельные участки
Dunaszentmiklos, Венгрия
713 м²
€ 15,834
Земельные участки
Dunaszentmiklos, Венгрия
1 007 м²
€ 20,849
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
30 000 м²
€ 25,071
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
405 м²
€ 92,367
Земельные участки
Тата, Венгрия
10 000 м²
€ 105,299
Земельные участки
Neszmely, Венгрия
156 467 м²
€ 138,333
На Несмели, но большое владение, продаваемое рядом с Dunaszentmiklós (156467 М2), который па…
Земельные участки
Тата, Венгрия
9 000 м²
€ 404,623
Хорошее место, отличная возможность!Татан ок. 100м Внутренняя территория, продается участок …
Земельные участки
Neszmely, Венгрия
17 890 м²
€ 103,750
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Повернулся продавец, это на Neszmély, в Komárom-E…
Земельные участки
Дунаальмаш, Венгрия
33 245 м²
€ 493,387
Предприниматели, депо я обращаю внимание людей на это, на Dunaalmás на дороге Тата эксплуати…
Земельные участки
Тата, Венгрия
44 000 м²
€ 1,366,565
Большое внимание инвесторов!! Из Будапешта 70 км на поп, в городе воды от старого озера 50 …
Земельные участки
Тата, Венгрия
25 025 м²
€ 317,330
В поп-Агостян из Будапешта 70 км, 25025 нм участки внутри города, продавец зоны развития!
Земельные участки
Тата, Венгрия
100 000 м²
€ 1,729,160
На поп, в полдень индустриальный парк 10 га-ос на площади на что. 1 га-ос промышленных участ…
Земельные участки
Tardos, Венгрия
151 202 м²
€ 1,452,494
15 гектар я заполняю на поселении, поселяющемся на Тардосе, в одном из самых красивых на про…
Земельные участки
Tardos, Венгрия
9 000 м²
€ 184,444
9 000 нм, которые я заполняю на поселении на Тардос, в одной из самых красивых на продажу Ге…
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