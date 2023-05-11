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Земельные участки в Татабанья, Венгрия

17 объектов найдено
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 190 000 м²
€ 2,380,000
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 2 243 м²
€ 54,072
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€ 267,788
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 675 м²
€ 49,771
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€ 40,574
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 4 986 м²
€ 116,312
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 1 307 м²
€ 26,341
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 2 087 м²
€ 32,459
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 8 092 м²
€ 140,657
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 838,529
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 4 018 м²
€ 113,589
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 3 147 м²
€ 252,421
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 8 092 м²
€ 91,560
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 4 331 м²
€ 114,954
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 12 504 м²
€ 321,870
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 7 075 м²
€ 204,619
Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 10 338 м²
€ 142,543
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