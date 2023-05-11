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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Комаром-Эстергом
Tatabanyai jaras
Земельные участки в Татабанья, Венгрия
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
190 000 м²
€ 2,380,000
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 243 м²
€ 54,072
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
50 000 м²
€ 267,788
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
675 м²
€ 49,771
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 40,574
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 986 м²
€ 116,312
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
1 307 м²
€ 26,341
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
2 087 м²
€ 32,459
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
8 092 м²
€ 140,657
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 838,529
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 018 м²
€ 113,589
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
3 147 м²
€ 252,421
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
8 092 м²
€ 91,560
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
4 331 м²
€ 114,954
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
12 504 м²
€ 321,870
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
7 075 м²
€ 204,619
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
10 338 м²
€ 142,543
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