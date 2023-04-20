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Земельные участки в Тата, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
1 169 м²
€ 34,308
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
50 000 м²
€ 419,611
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
720 м²
€ 70,991
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
10 000 м²
€ 105,299
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
9 000 м²
€ 404,623
Хорошее место, отличная возможность!Татан ок. 100м Внутренняя территория, продается участок …
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
44 000 м²
€ 1,366,565
Большое внимание инвесторов!! Из Будапешта 70 км на поп, в городе воды от старого озера 50 …
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
25 025 м²
€ 317,330
В поп-Агостян из Будапешта 70 км, 25025 нм участки внутри города, продавец зоны развития!
Земельные участки в Тата, Венгрия
Земельные участки
Тата, Венгрия
100 000 м²
€ 1,729,160
На поп, в полдень индустриальный парк 10 га-ос на площади на что. 1 га-ос промышленных участ…
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