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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Tapolcai jaras
Земельные участки в Tapolcai jaras, Венгрия
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66 объектов найдено
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Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
3 407 м²
€ 23,488
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
1 510 м²
€ 78,908
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
815 м²
€ 33,252
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
1 400 м²
€ 68,616
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
2 189 м²
€ 10,028
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
2 960 м²
€ 92,103
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
4 552 м²
€ 63,074
Земельные участки
Badacsonytoerdemic, Венгрия
1 623 м²
€ 51,462
Земельные участки
Mindszentkalla, Венгрия
20 000 м²
€ 144,885
Земельные участки
Mindszentkalla, Венгрия
4 946 м²
€ 65,713
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
4 243 м²
€ 71,255
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
923 м²
€ 92,103
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
1 738 м²
€ 1,132,159
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
2 625 м²
€ 70,991
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
3 086 м²
€ 25,045
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
4 724 м²
€ 78,908
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
10 000 м²
€ 263,643
Земельные участки
Badacsonytoerdemic, Венгрия
1 066 м²
€ 92,341
Земельные участки
Vigantpetend, Венгрия
1 866 м²
€ 105,299
Земельные участки
Vigantpetend, Венгрия
863 м²
€ 41,961
Земельные участки
Бадачоньтомай, Венгрия
1 768 м²
€ 15,570
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
636 м²
€ 95,006
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
1 003 м²
€ 95,006
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
1 053 м²
€ 73,630
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
3 081 м²
€ 131,689
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
639 м²
€ 98,965
Земельные участки
Badacsonytoerdemic, Венгрия
2 552 м²
€ 78,908
Земельные участки
Лешенцетомай, Венгрия
1 718 м²
€ 39,322
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
603 м²
€ 105,035
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
3 000 м²
€ 9,237
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