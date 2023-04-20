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Земельные участки в Тапольца, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
4 243 м²
€ 71,255
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
20 000 м²
€ 47,239
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
1 772 м²
€ 28,766
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
971 м²
€ 20,849
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
970 м²
€ 20,849
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
20 000 м²
€ 44,600
Земельные участки в Тапольца, Венгрия
Земельные участки
Тапольца, Венгрия
5 139 м²
€ 138,071
Прекрасная возможность на Тапольке для инвесторов Эти 5139 нм участки со всеми коммунальн…
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