Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Тольна
  5. Tamasi jaras

Земельные участки в Tamasi jaras, Венгрия

18 объектов найдено
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
7 426 м²
€ 131,471
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
280 000 м²
€ 229,140
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
100 000 м²
€ 84,284
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 40,838
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
30 000 м²
€ 23,712
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 43,446
Земельные участки в Эртень, Венгрия
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 36,859
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
3 362 м²
€ 5,269
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
20 000 м²
€ 31,616
Земельные участки в Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
3 969 м²
€ 5,269
Земельные участки в Хёдьес, Венгрия
Земельные участки
Хёдьес, Венгрия
1 155 м²
€ 6,323
Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
1 882 м²
€ 26,084
Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
1 882 м²
€ 26,084
Земельные участки в Kalazno, Венгрия
Земельные участки
Kalazno, Венгрия
20 000 м²
€ 262,152
Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
70 000 м²
€ 47,425
Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
8 000 м²
€ 5,796
Земельные участки в Ирегсемче, Венгрия
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
20 000 м²
€ 10,539
Земельные участки в Тамаши, Венгрия
Земельные участки
Тамаши, Венгрия
633 м²
€ 90,562
Исключительный вариант, единственный участок / дом на продажу в центре города!В непосредстве…
Realting.com
Перейти