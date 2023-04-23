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Венгрия
Задунайский край
медье Тольна
Tamasi jaras
Земельные участки в Tamasi jaras, Венгрия
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
7 426 м²
€ 131,471
Земельные участки
Эртень, Венгрия
280 000 м²
€ 229,140
Земельные участки
Эртень, Венгрия
100 000 м²
€ 84,284
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 40,838
Земельные участки
Эртень, Венгрия
30 000 м²
€ 23,712
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 43,446
Земельные участки
Эртень, Венгрия
50 000 м²
€ 36,859
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
3 362 м²
€ 5,269
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
20 000 м²
€ 31,616
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
3 969 м²
€ 5,269
Земельные участки
Хёдьес, Венгрия
1 155 м²
€ 6,323
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
1 882 м²
€ 26,084
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
1 882 м²
€ 26,084
Земельные участки
Kalazno, Венгрия
20 000 м²
€ 262,152
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
70 000 м²
€ 47,425
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
8 000 м²
€ 5,796
Земельные участки
Ирегсемче, Венгрия
20 000 м²
€ 10,539
Земельные участки
Тамаши, Венгрия
633 м²
€ 90,562
Исключительный вариант, единственный участок / дом на продажу в центре города!В непосредстве…
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