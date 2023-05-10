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Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия

15 объектов найдено
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 354 м²
€ 12,115
Земельные участки в Balogunyom, Венгрия
Земельные участки
Balogunyom, Венгрия
Площадь 503 м²
€ 21,538
Земельные участки в Торонь, Венгрия
Земельные участки
Торонь, Венгрия
Площадь 934 м²
€ 45,768
Земельные участки в Csempeszkopacs, Венгрия
Земельные участки
Csempeszkopacs, Венгрия
Площадь 7 079 м²
€ 52,498
Земельные участки в Генчапати, Венгрия
Земельные участки
Генчапати, Венгрия
Площадь 1 278 м²
€ 42,806
Земельные участки в Генчапати, Венгрия
Земельные участки
Генчапати, Венгрия
Площадь 2 694 м²
€ 51,717
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€ 83,458
Земельные участки в Narda, Венгрия
Земельные участки
Narda, Венгрия
Площадь 2 221 м²
€ 48,460
Земельные участки в Soepte, Венгрия
Земельные участки
Soepte, Венгрия
Площадь 1 751 м²
€ 34,326
Земельные участки в Генчапати, Венгрия
Земельные участки
Генчапати, Венгрия
Площадь 6 500 м²
€ 80,497
Земельные участки в Narda, Венгрия
Земельные участки
Narda, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€ 445,360
Земельные участки в Taplanszentkereszt, Венгрия
Земельные участки
Taplanszentkereszt, Венгрия
Площадь 8 189 м²
€ 99,612
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 1 883 м²
€ 80,447
Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 3 108 м²
€ 137,941
Земельные участки в Dozmat, Венгрия
Земельные участки
Dozmat, Венгрия
Площадь 168 175 м²
€ 180,773
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